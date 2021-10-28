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Куда мы теперь? В Моршин: соцсети заполнили мемы о вакцинированном городе

Киев • УНН

 • 116127 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Социальные сети "взорвались" после того, как в Моршине стало известно, что ни один больной коронавирусом не нуждается в госпитализации. Пользователи соцсетей начали распространять мемы и смешные сообщения. УНН собрал подборку.

Куда мы теперь? В Моршин: соцсети заполнили мемы о вакцинированном городе

Детали

Как стало известно, почти 75% населения Моршина привиты, а в регионе всего болеют 22 человека, и все лечатся дома. Пользователи назвали это "Моршинским чудом".

Жители других городов завидуют Моршину, но в шутках призывают граждан других городов равняться на моршинцев.

“Доброе утро, земледельцы! Равняемся на Моршин”, - пишут в соцсетях пользователи.

“В вакцинированном Моршине нет госпитализированных с COVID-19. Проклятый Моршин тоже в мировом заговоре! Там нет ковида, потому что люди пьют правильную воду из бювета, достаточно врать!”, - пишут другие.

“Сейчас в Моршин как ломанут. Респект!”, – добавляют пользователи.

Добавим

В больницах курортного города Моршин, расположенном во Львовской области, нет ни одного человека с коронавирусом.

Весной в этом курортном городе был проведен эксперимент по массовой вакцинации. Теперь почти 75% населения привиты. А до массового распространения штамма "Дельта" в Моршине почти не болели.

По состоянию на 28 октября в курортном Моршине, где прививки от коронавируса получили более 70% населения, только один человек госпитализирован в больницу с Covid-19.

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