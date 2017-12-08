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Кубів і Микольська поїдуть на конференцію СОТ в Аргентину

Кубів і Микольська поїдуть на конференцію СОТ в Аргентину

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Перший віце-прем’єр міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів та заступник міністра - торговий представник України Наталія Микольська візьмуть участь в 11-ій конференції міністрів СОТ у місті Буенос-Айрес в Аргентині, передає УНН з посиланням на прес-службу Кабміну.

Під час візиту С.Кубіва і Н.Микольської, який триватиме з 10 по 13 грудня, запланована низка зустрічей високого рівня, зокрема, з державним міністром з питань міжнародної торгівлі Великої Британії Грегом Хендсом, керівником адміністрації зовнішньої торгівлі міністерства економіки та індустрії Держави Ізраїль Охадом Коєном, міністром комерції Бангладешу Тофейлом Ахмедом та іншими.

Конференція міністрів СОТ є найвищим керівним органом цієї міжнародної організації та проводиться кожних два роки. Вона є важливим майданчиком для просування торговельних інтересів України, зокрема принципової позиції стосовно необхідності дотримання зобов’язань щодо лібералізації торгівлі, додали в уряді.

Нагадаємо, Україна направила до СОТ черговий позов проти РФ.

Українські Національні Новини

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