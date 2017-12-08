Кубив и Микольская поедут на конференцию ВТО в Аргентину
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и заместитель министра - торговый представитель Украины Наталья Микольская примут участие в 11-й конференции министров ВТО в Буэнос-Айресе в Аргентине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
Во время визита С.Кубива и Н.Микольской, который пройдет с 10 по 13 декабря, запланирован ряд встреч высокого уровня, в частности, государственным министром по вопросам международной торговли Великобритании Грегом Хэндсом, руководителем администрации внешней торговли министерства экономики и промышленности Государства Израиль Охадом Коэном, министром коммерции Бангладеш Тофейлом Ахмедом и другими.
Конференция министров ВТО является высшим руководящим органом этой международной организации и проводится каждые два года. Она является важной площадкой для продвижения торговых интересов Украины, в частности принципиальной позиции о необходимости соблюдения обязательств по либерализации торговли, добавили в правительстве.