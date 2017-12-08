Кубив и Микольская поедут на конференцию ВТО в Аргентину

Во время визита С.Кубива и Н.Микольской, который пройдет с 10 по 13 декабря, запланирован ряд встреч высокого уровня, в частности, государственным министром по вопросам международной торговли Великобритании Грегом Хэндсом, руководителем администрации внешней торговли министерства экономики и промышленности Государства Израиль Охадом Коэном, министром коммерции Бангладеш Тофейлом Ахмедом и другими.

Конференция министров ВТО является высшим руководящим органом этой международной организации и проводится каждые два года. Она является важной площадкой для продвижения торговых интересов Украины, в частности принципиальной позиции о необходимости соблюдения обязательств по либерализации торговли, добавили в правительстве.

Напомним, Украина направила в ВТО очередной иск против РФ.