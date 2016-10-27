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КСУ перейшов до закритої частини розгляду справи щодо обмеження зарплат суддів

КСУ перейшов до закритої частини розгляду справи щодо обмеження зарплат суддів

Київ • УНН

 • 7716 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Конституційний суд України перейшов до закритої частини слухання справи щодо конституційності положень закону"Про судоустрій і статус суддів" у редакції закону "Про забезпечення права на справедливий суд" стосовно обмеження розміру окладу суддів до 10 мінімальних зарплат. Про це повідомили УНН у прес-службі КСУ.

"Суд завершив дослідження матеріалів справи на відкритому пленарному засіданні і перейшов до закритої частини пленарного засідання для прийняття рішення у справі", - йдеться у повідомленні.

У КСУ також поінформували, що розгляд цієї справи буде продовжено на одному з наступних пленарних засідань.

Згідно з конституційним поданням, Верховний суд України просить Конституційний суд визнати неконституційним положення закону частин третьої, десятої статті 133 закону "Про судоустрій і статус суддів" у редакції закону "Про забезпечення права на справедливий суд", які передбачають, що посадовий оклад судді місцевого суду встановлюється в розмірі десяти мінімальних заробітних плат, та що суддя, який не здійснює правосуддя (крім випадків тимчасової непрацездатності та перебування в щорічній оплачуваній відпустці) не має права на отримання доплат до посадового окладу.

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