КСУ перешел к закрытой части рассмотрения дела об ограничении зарплат судей

"Суд завершил исследование материалов дела на открытом пленарном заседании и перешел к закрытой части пленарного заседания для принятия решения по делу", - говорится в сообщении.

В КСУ также сообщили, что рассмотрение этого дела будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний.

Согласно конституционному представлению, Верховный суд Украины просит Конституционный суд признать неконституционным положение закона частей третьей, десятой статьи 133 закона "О судоустройстве и статусе судей" в редакции закона "Об обеспечении права на справедливый суд", которые предусматривают, что должностной оклад судьи местного суда устанавливается в размере десяти минимальных заработных плат, и что судья, который не осуществляет правосудие (кроме случаев временной нетрудоспособности и пребывания в ежегодном оплачиваемом отпуске) не имеет права на получение доплат к должностному окладу.