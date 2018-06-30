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КС Польщі оцінить положення про "українських націоналістів" у законі про ІНП

КС Польщі оцінить положення про "українських націоналістів" у законі про ІНП

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Конституційний суд Польщі припиняє розгляд щодо нових положень закону про Інститут національної пам'яті країни, які втратили чинність, і оцінить лише ті зміни, які не були скасовані. Про це заявив в.о. прес-секретаря конституційного трибуналу Польщі Якуб Козловський, передає УНН з посиланням на TVN24.

В.о. прес-секретаря КС Польщі повідомив, що "суд припиняє розгляд у ситуації, коли оспорюване положення втратило свою обов'язкову силу". Він зазначив, що після вступу в силу останньої поправки до закону про ІНП обов'язкову силу втрачає ст. 55а цього закону.

Він також підкреслив, що закон не скасовує інших положень, спрямованих президентом Польщі в конституційний суд.

"Вони підлягають розгляду відповідно до положень закону про організацію та процедуру розгляду в конституційному трибуналі", - сказав Козловський.

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У свою чергу голова адміністрації президента Польщі Кшиштоф Щерський сказав, що, хоча частина розгляду, що стосується скасованої статті в поправках до закону про Інститут національної пам'яті, ймовірно, буде припинена, частина розгляду, що стосується так званої "української статті", не припиняється і все ще чекає розгляду конституційним судом.

Відповідно до прийнятої в січні поправки, в закон про ІНП Польщі були включені положення, що дозволяють порушення кримінальної справи за "заперечення злочинів українських націоналістів".

Нагадаємо, 27 червня дві палати парламенту Польщі - сейм і сенат - прийняли зміни в закон про ІНП. Згідно з рішенням польських парламентарів, скасовано положення про кримінальну відповідальність за присвоєння польському народу або державі відповідальності за злочини нацистської Німеччини. Це статті 55a і 55b закону.

При цьому це не стосується положення закону про ІНП щодо "злочинів українських націоналістів".

Прийняті парламентом Польщі зміни в закон про ІНП, які вступили в силу 1 березня, що передбачають покарання за звинувачення поляків у Голокості, а також за пропаганду "бандерівської ідеології", викликали широкий резонанс, зокрема, в Ізраїлі, США, а також Україні.

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