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КС Польши оценит положение об "украинских националистах" в законе об ИНП

КС Польши оценит положение об "украинских националистах" в законе об ИНП

Киев  •  УНН

 • 9948 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Конституционный трибунал Польши прекращает разбирательство относительно новых положений закона об Институте национальной памяти страны, которые утратили силу, и оценит лишь те изменения, которые не были отменены. Об этом заявил и.о. пресс-секретаря конституционного трибунала Польши Якуб Козловский, передает УНН со ссылкой на TVN24.

И.о. пресс-секретаря КС Польши сообщил, что "трибунал прекращает разбирательство в ситуации, когда оспариваемое положение утратило свою обязательную силу". Он отметил, что после вступления в силу последней поправки к закону об ИНП обязательную силу теряет ст. 55а настоящего закона.

Он также подчеркнул, что закон не отменяет других положений, направленных президентом Польши в конституционный трибунал.

"Они подлежат рассмотрению в соответствии с положениями закона об организации и процедуре рассмотрения в конституционном трибунале", - сказал Козловский.

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В свою очередь глава администрации президента Польши Кшиштоф Щерский сказал, что, хотя часть разбирательства, касающаяся отмененной статьи в поправках к закону об Институте национальной памяти, вероятно, будет прекращена, часть разбирательства, касающаяся так называемой "украинской статьи", не прекращается и все еще ждет рассмотрения конституционным трибуналом.

В соответствии с принятой в январе поправкой, в закон об ИНП Польши были включены положения, позволяющие возбуждение уголовного дела за "отрицание преступлений украинских националистов".

Напомним, 27 июня две палаты парламента Польши - сейм и сенат - приняли изменения в закон об ИНП. Согласно решению польских парламентариев, отменено положение об уголовной ответственности за присвоение польскому народу или государству ответственности за преступления нацистской Германии. Это статьи 55a и 55b закона.

При этом это не касается положения закона об ИНП относительно "преступлений украинских националистов".

Принятые парламентом Польши изменения в закон об ИНП, вступившие в силу 1 марта, предусматривающие наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии", вызвали широкий резонанс, в частности, в Израиле, США, а также Украине.

Украинские Национальные Новости

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