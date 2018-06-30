КС Польши оценит положение об "украинских националистах" в законе об ИНП

КИЕВ. 30 июня. УНН. Конституционный трибунал Польши прекращает разбирательство относительно новых положений закона об Институте национальной памяти страны, которые утратили силу, и оценит лишь те изменения, которые не были отменены. Об этом заявил и.о. пресс-секретаря конституционного трибунала Польши Якуб Козловский, передает УНН со ссылкой на TVN24.