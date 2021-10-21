Кривий Ріг накрила пилова буря, мешканців попередили про небезпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. У Кривому Розі зафіксували пилову бурю, яка може бути небезпечною для населення. Про це повідомила Державна екологічна інспекція, інформує УНН.
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20 жовтня міська система моніторингу повітря зафіксувала перевищення норм за вмістом пилу. Значення становили від 0,2 до майже 0,4 мг/м3, коли норма — 0,15 мг/м3.
Як повідомляє голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований, пилова буря частішає на території України через кліматичні зміни. Тривала відсутність опадів спричиняє пересушення ґрунту, а сильний вітер здіймає верхній шар землі, що призводить до запилення повітря на великій території.
"21 жовтня УкрГідрометцентр повідомляє про сильні пориви вітру до 15-20 м/с у більшості областей України. У ДСНС попереджають про жовтий рівень небезпеки", — додав посадовець.
За його словами, у Кривому Розі пилова буря посилюється через велику кількість гірничодобувних підприємств та кар’єрів.
"Внаслідок сильного вітру небезпечні сполуки та дрібнодисперсні частки з територій промислових об’єктів потрапляють у повітря. Це становить загрозу для здоров’я людей", — зазначив Андрій Мальований.
Додамо
У Держекоінспекції рекомендують дотримуватися низки таких рекомендацій:
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- мінімізувати пересування містом;
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- на вулиці необхідно захистити обличчя тканинною пов’язкою або маскою, за можливості надіти окуляри;
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- якщо є зволожувачі повітря, увімкнути їх, робити вологе прибирання кілька разів на день;
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- для людей із захворюваннями дихальних шляхів важливо мати під рукою ліки, інгалятори.
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