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Кривий Ріг накрила пилова буря, мешканців попередили про небезпеку

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. У Кривому Розі зафіксували пилову бурю, яка може бути небезпечною для населення. Про це повідомила Державна екологічна інспекція, інформує  УНН.

Кривий Ріг накрила пилова буря, мешканців попередили про небезпеку

Деталі

20 жовтня міська система моніторингу повітря зафіксувала перевищення норм за вмістом пилу. Значення становили від 0,2 до майже 0,4 мг/м3, коли норма — 0,15 мг/м3.

Як повідомляє голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований, пилова буря частішає на території України через кліматичні зміни. Тривала відсутність опадів спричиняє пересушення ґрунту, а сильний вітер здіймає верхній шар землі, що призводить до запилення повітря на великій території.

"21 жовтня УкрГідрометцентр повідомляє про сильні пориви вітру до 15-20 м/с у більшості областей України. У ДСНС попереджають про жовтий рівень небезпеки", — додав посадовець.

За його словами, у Кривому Розі пилова буря посилюється через велику кількість гірничодобувних підприємств та кар’єрів.

"Внаслідок сильного вітру небезпечні сполуки та дрібнодисперсні частки з територій промислових об’єктів потрапляють у повітря. Це становить загрозу для здоров’я людей", — зазначив Андрій Мальований.

Додамо

У Держекоінспекції рекомендують дотримуватися низки таких рекомендацій:

  • мінімізувати пересування містом;
  • на вулиці необхідно захистити обличчя тканинною пов’язкою або маскою, за можливості надіти окуляри;
  • якщо є зволожувачі повітря, увімкнути їх, робити вологе прибирання кілька разів на день;
  • для людей із захворюваннями дихальних шляхів важливо мати під рукою ліки, інгалятори.
Українські Національні Новини

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