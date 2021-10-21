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Кривой Рог накрыла пылевая буря, жителей предупредили об опасности

Киев • УНН

 • 18787 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. В Кривом Роге зафиксировали пылевую бурю, которая может быть опасной для населения. Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция, информирует УНН.

Кривой Рог накрыла пылевая буря, жителей предупредили об опасности

Детали

20 октября городская система мониторинга воздуха зафиксировала превышение норм по содержанию пыли. Значение составляли от 0,2 до почти 0,4 мг/м3, когда норма — 0,15 мг/м3.

Как сообщает председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, пылевая буря учащается на территории Украины из-за климатических изменений. Длительное отсутствие осадков вызывает пересушивания почвы, а сильный ветер поднимает верхний слой земли, что приводит к запыленности воздуха на большой территории.

"21 октября УкрГидрометцентр сообщает о сильных порывах ветра до 15-20 м/с в большинстве областей Украины. В ГСЧС предупреждают о желтом уровне опасности", — добавил чиновник.

По его словам, в Кривом Роге пыльная буря усиливается из-за большого количества горнодобывающих предприятий и карьеров.

"В результате сильного ветра опасные соединения и мелкодисперсные частицы с территорий промышленных объектов попадают в воздух. Это представляет угрозу для здоровья людей", — отметил Андрей Малеваный.

Добавим

В Госэкоинспекции рекомендуют соблюдать ряд таких рекомендаций:

  • минимизировать передвижения по городу;
  • на улице необходимо защитить лицо тканевой повязкой или маской, по возможности надеть очки;
  • если есть увлажнители воздуха, включить их, делать влажную уборку несколько раз в день;
  • для людей с заболеваниями дыхательных путей важно иметь под рукой лекарства, ингаляторы.
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