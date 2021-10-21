Кривой Рог накрыла пылевая буря, жителей предупредили об опасности

Детали

20 октября городская система мониторинга воздуха зафиксировала превышение норм по содержанию пыли. Значение составляли от 0,2 до почти 0,4 мг/м3, когда норма — 0,15 мг/м3.

Как сообщает председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, пылевая буря учащается на территории Украины из-за климатических изменений. Длительное отсутствие осадков вызывает пересушивания почвы, а сильный ветер поднимает верхний слой земли, что приводит к запыленности воздуха на большой территории.

"21 октября УкрГидрометцентр сообщает о сильных порывах ветра до 15-20 м/с в большинстве областей Украины. В ГСЧС предупреждают о желтом уровне опасности", — добавил чиновник.

По его словам, в Кривом Роге пыльная буря усиливается из-за большого количества горнодобывающих предприятий и карьеров.

"В результате сильного ветра опасные соединения и мелкодисперсные частицы с территорий промышленных объектов попадают в воздух. Это представляет угрозу для здоровья людей", — отметил Андрей Малеваный.

Добавим

В Госэкоинспекции рекомендуют соблюдать ряд таких рекомендаций: