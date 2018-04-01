Кривдник Кличка Джошуа об'єднав три пояси чемпіона світу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. В Кардіффі на футбольному стадіоні “Principality” відбувся боксерський поєдинок за три чемпіонські титули у суперважкій ваговій категорії між британцем Ентоні Джошуа та новозеландця Джозефа Паркера, передає УНН з посиланням на WBO, WBA та IBF.
Двобій пройшов дистанцію 12-х раундів за підсумками яких судді віддали перемогу британцю одноголосним рішенням — 119:109, 118:110, 118:110. Таким чином пояси WBO, WBA та IBF дісталися Джошуа.
Зауважимо, що Джошуа вперше за 21 поєдинок в кар’єрі не зумів перемогти достроково. В активі Паркера залишилось 24 звитяги (18 КО) при першій поразці.
Нагадаємо, що телеканал НВО оголосив бій між Джошуа та нашим Володимиром Кличко найкращим протистоянням року.