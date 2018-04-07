Кривдник "Динамо" переміг у першій чвертьфінальній зустрічі Ліги Європи

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Римі на стадіоні “Олімпіко” останній представник Серії А в Лізі Європи “Лаціо” здобув результативну перемогу в першому чвертьфінальному поєдинку турніру над австрійським “Зальцбургом”, передає кореспондент УНН.

Вже на 8-й хвилині зустрічі цифри на табло змінили “бьянкочелесті”. Іммобіле відправив передачею на правий фланг Башту, звідки фулбек точним прострілом знайшов Луліча. Боснієць і став автором голу. Наприкінці півгодини гри Башта у боротьбі зробив відмалку від візаві за що арбітр призначив пенальті. 11-метровий впевнено реалізував Беріша.

У другій половині футболісти порадували уболівальників великою кількістю забитих м’ячів. Не пройшло й 5-ти хвилин у дебюті наступного тайму, як Марко Пароло відзначився ефектним голом п’ятою після прострілу Луїса Альберто. Мінаміну скористався неузгодженими діями оборонців римлян та вирівняв становище на табло — 2:2. Проте заключне слово залишилось за “орлами”. Впродовж трьох хвилин по м’ячу забили Феліпе Андерсон і Чіро Іммобіле — 4:2.

Таким чином, футболісти “Лаціо” у вигляді перемоги зробили подарунок головному наставнику колективу Сімоне Індзагі, який в день матчу святкував 42-й день народження.

Зауважимо, що “Зальцбург” програв вперше за 36 матчів (з серпня 2017-го).

Додамо також, матч-відповідь відбудеться 12 квітня в Австрії.

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