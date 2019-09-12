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Крисіна перевезли до слідчого ізолятора СБУ в Києві

Крисіна перевезли до слідчого ізолятора СБУ в Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Сьогодні Юрія Крисіна, засудженого у справі про вбивство журналіста Веремія, перевезли з Торецької виправної колонії Донецької області до слідчого ізолятора СБУ у Києві. Про це журналісту УНН повідомив прокурор Управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури Олексій Донський.

“(Крисіна —ред.) сьогодні перевезли з Торецької виправної колонії до слідчого ізолятора СБУ у Києві”, — сказав Донський.

Також, він додав, що саме через переведення Юрія Крисіна до слідчого ізолятора СБУ у Києві з Торецької виправної колонії засідання в Дарницькому районному суді Києва за обвинуваченням Юрія Крисіна у протидії євромайданівцям та викраденні людей в січні 2014 року перенесли.

Нагадаємо, Верховний суд залишив чинним вирок Юрію Крисіну, якого засуджено до п’яти років позбавлення волі по справі щодо вбивства у лютому 2014 року журналіста В’ячеслава Веремія.

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