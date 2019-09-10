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Верховний суд залишив без змін вирок Крисіну у справі про вбивство журналіста Веремія

Верховний суд залишив без змін вирок Крисіну у справі про вбивство журналіста Веремія

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Сьогодні Верховний суд залишив чинним вирок Юрію Крисіну, якого засуджено до п’яти років позбавлення волі по справі щодо вбивства у лютому 2014 року журналіста газети “Вести” В’ячеслава Веремія. Про це йдеться у повідомленні Управління спеціальних розслідувань ГПУ на офіційній сторінці у Facebook, передає УНН.

“Верховний суд залишив чинним вирок Юрію Крисіну, якого засуджено до п’яти років позбавлення волі по справі щодо вбивства у лютому 2014 року журналіста газети „Вести“ В’ячеслава Веремія”, — йдеться у повідомленні.

Адвокати Крисіна у касаційній скарзі просили залишити чинним вирок Шевченківського суду, яким останнього звільнено від відбування призначеного йому покарання з випробуванням на підставі ст. ст. 75, 76 КК України, повідомили в управлінні спецрозслідувань.

Нагадаємо, що Шевченківський районний суд Києва 22.12.2017 визнав Юрія Крисіна винним у хуліганстві і призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки. Проте 13.06.2018 Апеляційний суд міста Києва скасував указаний вирок та засудив Крисіна за ч. 4 ст. 296 КК України до покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, яке належить відбувати реально.

Журналіста газети “Вєсті” В’ячеслава Веремія вбили в Києві вночі 19 лютого 2014 року. Веремій разом із колегою на автомобілі повертався після роботи на Майдані, де виконував редакційне завдання. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на таксі, в якому вони їхали, напали невідомі особи з бейсбольними битками і зброєю, в касках, камуфляжі і чорних масках.

Журналіст помер у лікарні швидкої допомоги від вогнепального поранення в живіт.

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