Верховний суд залишив без змін вирок Крисіну у справі про вбивство журналіста Веремія

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Сьогодні Верховний суд залишив чинним вирок Юрію Крисіну, якого засуджено до п’яти років позбавлення волі по справі щодо вбивства у лютому 2014 року журналіста газети “Вести” В’ячеслава Веремія. Про це йдеться у повідомленні Управління спеціальних розслідувань ГПУ на офіційній сторінці у Facebook, передає УНН.