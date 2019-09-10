Верховный суд оставил без изменений приговор Крысину по делу об убийстве журналиста Веремия

"Верховный суд оставил в силе приговор Юрию Крысину, которого приговорили к пяти годам лишения свободы по делу об убийстве в феврале 2014 года журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия", - говорится в сообщении.

Адвокаты Крысина в кассационной жалобе просили оставить в силе приговор Шевченковского суда, которым последнего освобождено от отбывания назначенного ему наказания с испытанием на основании ст. ст. 75, 76 УК Украины, сообщили в управлении спецрасследований.

Напомним, что Шевченковский районный суд Киева 22.12.2017 признал Юрия Крысина виновным в хулиганстве и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Однако 13.06.2018 Апелляционный суд Киева отменил указанный приговор и приговорил Крысина по ч. 4 ст. 296 УК Украины к наказанию в виде 5 лет лишения свободы, которое предстоит отбывать реально.

Журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия убили в Киеве ночью 19 февраля 2014 года. Веремий вместе с коллегой на автомобиле возвращался после работы на Майдане, где выполнял редакционное задание. На углу улиц Владимирской и Большой Житомирской в Киеве на такси, в котором они ехали, напали неизвестные с бейсбольными битами и оружием, в касках, камуфляже и черных масках.

Журналист скончался в больнице скорой помощи от огнестрельного ранения в живот.