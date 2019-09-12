Крысина перевезли в следственный изолятор СБУ в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Сегодня Юрия Крысина, осужденного по делу об убийстве журналиста Веремия, перевезли из Торецкой исправительной колонии Донецкой области в следственный изолятор СБУ в Киеве. Об этом журналисту УНН сообщил прокурор Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Алексей Донской.
"(Крысина - ред.) сегодня перевезли из Торецкой исправительной колонии в следственный изолятор СБУ в Киеве", - сказал Донской.
Также он добавил, что именно из-за перевода Юрия Крысина в следственный изолятор СБУ в Киеве из Торецкой исправительной колонии заседание в Дарницком районном суде Киева по обвинению Юрия Крысина в противодействии евромайдановцам и похищении людей в январе 2014 года перенесли.
Напомним, Верховный суд оставил в силе приговор Юрию Крысину, которого приговорили к пяти годам лишения свободы по делу об убийстве в феврале 2014 года журналиста Вячеслава Веремия.