Кримський активіст Ілля Большедворов повідомив про своє затримання в Ялті
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Активіст Ілля Большедворов у неділю увечері, 1 вересня, повідомив про своє затримання силовиками в Ялті. Про це Большедворов написав на своїй сторінці в Facebook, повідомляє УНН з посиланням на Крим. Реалії.
"Спробував з'ясувати, хто вихопив плакат на мітингу, сиджу в поліції Ялти. Затриманий незаконно. Підстави для доставлення не називають", – написав він.
Інших подробиць активіст у повідомленні не вказав.
Коментарі кримських силових відомств щодо затримання активіста на момент публікації новини були відсутні.
Низка кримських блогерів і активістів нещодавно повідомили про те, що на фестивалі "Таврида-АРТ", що відбувався протягом минулих вихідних у Судаку, затримали громадського діяча і "блогера-миротворця" Лакі Лі.
Нагадаємо, СБУ розслідує понад 60 епізодів через заходи суден у порти Криму.