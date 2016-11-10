Кримчанам доведеться платити кредити українським банкам
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Найближчим часом кримчанам доведеться платити кредити українським банкам, передає УНН з посиланням на “Коммерсант”.
“Попри гучні заяви влади, найближчим часом кримчанам все-таки доведеться почати платити кредити, узяті раніше в українських банках. Законом відповідні норми були введені ще у кінці 2015 року, проте досі до їх реалізації справа не доходила, щоб не допустити соціальної напруженості в регіоні”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що список організацій, які отримали право стягнути з громадян Криму борги за кредитами, придбаними в українських банках, вже з’явився на сайті Фонду захисту вкладників Криму (ФЗВ).
“На поточний момент таких організацій три: ТОВ „ЮК "Правові ініціативи"“ (Краснодар), АТ "Фондовий конверс-центр" (Москва) і ТОВ "ДіДжи Фінанс Рус" (Санкт-Петербург). Найбільшим стягувачем є АТ "Фондовий конверс-центр" з обсягом вимог до 19,5 тис. громадян на суму 818,2 млн руб. в українського Альфа-банку”, — йдеться у повідомленні.
Кримчани заборгували трохи менше одного мільярда рублів, за даними Агентства зі страхування вкладів (АСВ, материнська структура ФЗВ).
Але у виданні зазначили, що з 15 організацій, що стягуватимуть борги з кримчан, які звернулися до ФЗВ, дванадцятьом відмовили через неподання повного пакета документів. Проте документи подавати можна необмежену кількість разів. Це значить, що кількість стягувачів і сума боргів відповідно можуть зрости.
Як повідомляв УНН, “Депутат від “Єдиної Росії” Владислав Рєзнік вніс в Держдуму законопроект, який дозволяє заборонити грошові перекази з території Росії на територію України, які здійснюються за допомогою іноземних платіжних систем.