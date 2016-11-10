Крымчанам придется платить кредиты украинским банкам

"Несмотря на громкие заявления властей, в ближайшее время крымчанам все же придется начать платить кредиты, взятые ранее в украинских банках. Законом соответствующие нормы были введены еще в конце 2015 года, однако пока до их реализации дело не доходило, чтобы не допустить социальной напряженности в регионе", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что список организаций, которые получили право взыскать с граждан Крыма долги по кредитам, приобретенным в украинских банках, уже появился на сайте Фонда защиты вкладчиков Крыма (ФЗВ).

"На текущий момент таких организаций три: ООО "ЮК "Правовые инициативы" (Краснодар), АО "Фондовый конверс-центр" (Москва) и ООО "ДиДжи Финанс Рус" (Санкт-Петербург). Крупнейшим кредитором является АО "Фондовый конверс-центр" с объемом требований до 19,5 тыс. граждан на сумму 818,2 млн руб. в украинском Альфа-банке", - говорится в сообщении.

Крымчане задолжали чуть меньше одного миллиарда рублей, по данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ, материнская структура ФЗВ).

Но в издании отметили, что из 15 организаций двенадцати отказали из-за непредставления полного пакета документов. Однако документы подавать можно неограниченное количество раз. Это значит, что количество взыскателей и сумма долгов соответственно могут возрасти.

Как сообщал УНН, "Депутат от "Единой России" Владислав Резник внес в Госдуму законопроект, который позволяет запретить денежные переводы с территории России на территорию Украины, которые осуществляются с помощью иностранных платежных систем.