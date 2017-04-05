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Крим стає небезпечною територією зі зброєю - І.Геращенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Криму ситуація з порушеннями прав кримських татар є жахливою, півострів стає територією із накопиченням великої кількості зброї, що створює загрозу для Чорноморського регіону. Про це на сьогоднішньому засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО заявила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає кореспондент УНН.

"Ми маємо жахливі випадки порушення прав кримських татар. На сьогодні близько 30 кримських татар, а це є лідери Меджлісу, заарештовані. 60 дітей чекають на своїх батьків. І проблематика Криму в тому, що туди не можуть заїхати українські консули. Це окупована територія і туди не пускають жодну гуманітарну місію. Ми не знаємо ситуацію з нашими затриманими політв'язнями у Криму", - сказала І.Геращенко.

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Так само, за її словами є підозри, які підкріплюються даними спецслужб, що Крим перетворюється з туристичного півострова на територію небезпеки, яка "напічкана зброєю і створює величезну небезпеку для всього району Чорного моря".

Також вона повідомила, що сьогодні в Криму "закриті всі українські і кримсько-татарські медіа, не існує українських шкіл і дітей в українські класи не набирають".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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