Крым становится опасной территорией с оружием - И.Геращенко

"Мы имеем ужасные случаи нарушения прав крымских татар. На сегодняшний день около 30 крымских татар, а это лидеры Меджлиса, арестованы. 60 детей ждут своих родителей. И проблематика Крыма в том, что туда не могут заехать украинские консулы. Это оккупированная территория и туда не пускают ни одну гуманитарную миссию. Мы не знаем ситуацию с нашими задержанными политзаключенными в Крыму", - сказала И.Геращенко.

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Так же, по ее словам есть подозрения, которые подкрепляются данными спецслужб, Крым превращается из туристического полуострова на территорию опасности, "напичканую оружием и создает огромную опасность для всего района Черного моря".

Также она сообщила, что сегодня в Крыму "закрыты все украинские и крымско-татарские СМИ, не существует украинских школ и детей в украинские классы не набирают".