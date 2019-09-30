Криклій анонсував зміну всього колективу Укртрансбезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що весь колектив Державної служби України з безпеки на транспорті буде змінено, а сам орган реформовано. Про це він сказав у Києві, передає кореспондент УНН.
"Нажаль, не без проблем в родині, ні для кого не секрет, що була суцільна корупція в Укртрансбезпеці. Я всіх вітаю з тим, що нарешті звільнили повноцінно пана Ноняка, який в Укртрансбезпеці очолював всю систему і побудував цілу корупційну піраміду. Зараз ми будемо змінювати весь колектив, проводити реформи", - сказав міністр.
Нагадаємо, Міністерство інфрастуктури за п'ять років планує збудувати і відновити 24 тис. км українських доріг.