Криклий анонсировал изменение всего коллектива Укртрансбезопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что весь коллектив Государственной службы Украины по безопасности на транспорте будет изменен, а сам орган реформирован. Об этом он сказал в Киеве, передает корреспондент УНН.
"К сожалению, не без проблем в семье, ни для кого не секрет, что была сплошная коррупция в Укртрансбезопасности. Я всех поздравляю с тем, что наконец уволили полноценно господина Ноняка, который в Укртрансбезопасности возглавлял всю систему и построил целую коррупционную пирамиду. Сейчас мы будем менять весь коллектив, проводить реформы", - сказал министр.
Напомним, Министерство инфрастуктуры за пять лет планирует построить и восстановить 24 тыс. км украинских дорог.