Криклий анонсировал изменение всего коллектива Укртрансбезопасности

"К сожалению, не без проблем в семье, ни для кого не секрет, что была сплошная коррупция в Укртрансбезопасности. Я всех поздравляю с тем, что наконец уволили полноценно господина Ноняка, который в Укртрансбезопасности возглавлял всю систему и построил целую коррупционную пирамиду. Сейчас мы будем менять весь коллектив, проводить реформы", - сказал министр.

Напомним, Министерство инфрастуктуры за пять лет планирует построить и восстановить 24 тыс. км украинских дорог.