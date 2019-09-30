Мінінфраструктури озвучило плани щодо будівництва доріг на п'ять років
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Міністерство інфрастуктури за п'ять років планує збудувати і відновити 24 тис. км українських доріг. Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій журналістам у Києві, передає кореспондент УНН.
"Найчутливіша тема - це дороги. Дорогам буде окремо приділено багато уваги. Близько 24 тис. км доріг ми маємо за ці 5 років побудувати, відновити", - сказав міністр.
З його слів, для цього будуть використовуватись і новітні технології, у тому числі бетонні дороги.
Коментуючи фінансування дорожніх робіт, Криклій зазначив, що це відбуватиметься за допомогою Дорожнього фонду.
Нагадаємо, програму уряду оприлюднили на сайті Ради.