Мининфраструктуры озвучило планы по строительству дорог на пять лет
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Министерство инфрастуктуры за пять лет планирует построить и восстановить 24 тыс. км украинских дорог. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий журналистам в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Наиболее чувствительна тема - это дороги. Дорогам будет отдельно уделено много внимания. Около 24 тыс. км дорог мы должны за эти 5 лет построить, восстановить", - сказал министр.
По его словам, для этого будут использоваться и новейшие технологии, в том числе бетонные дороги.
Комментируя финансирование дорожных работ, Криклий отметил, что это будет происходить с помощью Дорожного фонда.
Напомним, программу правительства обнародовали на сайте Рады.