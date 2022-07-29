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кремль застеріг США від «провокаційних» дій щодо Китаю

кремль застеріг США від «провокаційних» дій щодо Китаю

Київ • УНН

 • 229234 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. кремль у п'ятницю запропонував Китаю рішучу підтримку на тлі напруженості навколо Тайваню, і застеріг США від будь-яких «провокаційних» кроків, які можуть посилити ситуацію. Про це УНН пише з посиланням на росЗМІ.

Деталі

У розмові з журналістами офіційний представник кремля дмитро пєсков заявив, що росія твердо підтримує суверенітет та територіальну цілісність Китаю.

"Ми вважаємо, що жодна інша країна не має права ставити (це) під сумнів або робити будь-які провокаційні кроки", - сказав пєсков.

Він застеріг США від «деструктивних» кроків, додавши, що «така поведінка на міжнародній арені може лише посилити напруженість, оскільки світ і так перевантажений регіональними та глобальними проблемами».

Додамо

Жорстка заява відображає тісні зв'язки між Москвою та Пекіном, які зміцнилися після того, як 24 лютого росія ввела свої війська до України. Китай відмовився критикувати дії росії, звинувачуючи США та НАТО у провокації Москви, та розкритикував запроваджені каральні санкції.

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