кремль предостерег США от «провокационных» действий по Китаю

Детали

В разговоре с журналистами официальный представитель кремля дмитрий песков заявил, что россия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Китая.

"Мы считаем, что ни одна другая страна не имеет права ставить (это) сомнение или делать какие-либо провокационные шаги", - сказал песков.

Он предостерег США от «деструктивных» шагов, добавив, что «такое поведение на международной арене может лишь усилить напряженность, поскольку мир и так перегружен региональными и глобальными проблемами».

Добавим

Жесткое заявление отражает тесные связи между Москвой и Пекином, которые укрепились после того, как 24 февраля россия ввела свои войска в Украину. Китай отказался критиковать действия россии, обвиняя США и НАТО в провокации Москвы, и раскритиковал введенные карательных санкций.