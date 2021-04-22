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Кремль назвав у чому полягає "червона лінія" у відносинах РФ з Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. “Червона лінія” для Москви у відносинах з Києвом проходить “по рубежу російських національних інтересів”. Про це заявив в четвер журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

Цитата

“Червона лінія є в цілому у Росії, це пов’язано з національними інтересами. Звичайно, це має відношення і до двосторонніх відносин з іншими державами, включно з Україною... Вона проходить саме на рубежі наших національних інтересів”, — сказав представник Кремля.

Деталі

У той же час Пєсков знову заявив, що Москва нібито “не є стороною конфлікту” на Донбасі, і “саме Київ повинен вирішувати це внутрішнє протистояння”. РФ ж готова і далі у взаємодії з іншими країнами “робити все можливе, щоб допомогти Україні”, сказав він.

Контекст

Президент Росії Володимир Путін в середу в посланні Федеральним зборам заявив, що РФ хоче мати добрі відносини з усіма державами і не збирається “спалювати мости”, але за необхідності її відповідь буде “асиметричною, швидкою і жорсткою”. При цьому глава Кремля зазначив, що так звані “червоні лінії” у відносинах з іншими країнами Москва буде визначати в кожному конкретному випадку сама.

Як відзначили експерти в зверненні президента РФ не було резонансних заяв про Україну, адже такі заяви могли б відвернути від основних меседжів електорату. Однак були “тривожні дзвіночки”, яким варто приділити увагу.

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