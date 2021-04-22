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Кремль назвал в чем заключается "красная линия" в отношениях РФ с Украиной

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. “Красная линия” для Москвы в отношениях с Киевом проходит “по рубежу российских национальных интересов”. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Цитата

“Красная линия есть в целом у России, это связано с национальными интересами. Конечно, это имеет отношение и к двусторонним отношениям с другими государствами, включая Украину... Она проходит именно на рубеже наших национальных интересов”, — сказал представитель Кремля.

Детали

В то же время Песков снова заявил, что Москва якобы “не является стороной конфликта” на Донбассе, и “именно Киев должен решать это внутреннее противостояние”. РФ же готова и дальше во взаимодействии с другими странами “делать все возможное, чтобы помочь Украине”, сказал он.

Контекст

Президент России Владимир Путин в среду в послании Федеральному собранию заявил, что РФ хочет иметь добрые отношения со всеми государствами и не собирается “сжигать мосты”, но при необходимости ее ответ будет “асимметричным, быстрым и жестким”. При этом глава Кремля отметил, что так называемые “красные линии” в отношениях с другими странами Москва будет определять в каждом конкретном случае сама.

Как отметили эксперты в обращении президента РФ не было резонансных заявлений об Украине, ведь такие заявления могли бы отвлечь от основных месседжей электорату. Однако были “тревожные звоночки”, которым стоит уделить внимание.

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