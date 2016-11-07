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Кредит довіри до поліції складає 40-46% - Х.Деканоідзе

Кредит довіри до поліції складає 40-46% - Х.Деканоідзе

Київ • УНН

 • 8303 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. На сьогодні рівень довіри від суспільства до поліцейських складає 40-46%. Про це під час брифінгу повідомила голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе, передає кореспондент УНН.

"Вже рік як була створена Національна поліція 7 листопада 2015. Я думаю, що правоохоронна реформа є безпрецендентною для нашої країни. Першим серйозним кроком рефомування поліції було створення Національної поліції, ми отримали орган, який може відповідати на всі сучасні запити, які ставит суспільство. Не зважаючи на критику, довіра до поліції складає 40-46%. Кредит довіри є серйозним, а раніше було 2-3%, а то і в мінусі",- сказала вона.

Як повідомляв УНН, неукомплектованість у Національній поліції становить майже 19 тис. поліцейських.

Українські Національні Новини

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