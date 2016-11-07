Кредит доверия к полиции составляет 40-46% - Х.Деканоидзе

"Уже год как была создана Национальная полиция 7 ноября 2015 г. Я думаю, что правоохранительная реформа беспрецедентная для нашей страны. Первым серьезным шагом реформирования полиции было создание Национальной полиции, мы получили орган, который может отвечать на все современные запросы, которые ставит общество. несмотря на критику, доверие к полиции составляет 40-46%. Кредит доверия является серьезным, а раньше было 2-3%, а то и в минусе", - сказала она.

Как сообщал УНН, неукомплектованность в Национальной полиции составляет почти 19 тыс. полицейских.