Країни G7 у березні переглянуть стелю цін на нафту з Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Представники коаліції країн Заходу домовилися в березні переглянути рівень стелі цін на російські нафтопродукти з урахуванням можливих змін на ринку після введення граничних цін. Про це повідомив Мінфін США за підсумками віртуальної зустрічі першого заступника міністра фінансів Адевале Адейемо з колегами з країн коаліції. Спочатку перегляд планувалося провести протягом лютого, пише УНН.
Деталі
У грудні країни G7, Євросоюз і Австралія узгодили введення стелі цін на російську нафту, що експортується морським шляхом, на рівні 60 доларів за барель. З 5 лютого коаліція планує встановити дві стелі цін на нафтопродукти РФ.
Одну стелю буде введено для продуктів, які зазвичай торгуються з премією стосовно сирої нафти, таких як дизельне паливо або бензин, а іншу - для продуктів, які торгуються з дисконтом до сирої нафти, таких як мазут.
Нагадаємо
3 грудня Рада ЄС вирішила встановити граничну ціну на нафту і нафтопродукти, що походять або експортуються з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.