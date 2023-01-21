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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Країни G7 у березні переглянуть стелю цін на нафту з Росії

Київ • УНН

 • 3029179 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Представники коаліції країн Заходу домовилися в березні переглянути рівень стелі цін на російські нафтопродукти з урахуванням можливих змін на ринку після введення граничних цін. Про це повідомив Мінфін США за підсумками віртуальної зустрічі першого заступника міністра фінансів Адевале Адейемо з колегами з країн коаліції. Спочатку перегляд планувалося провести протягом лютого, пише УНН.

Країни G7 у березні переглянуть стелю цін на нафту з Росії

Деталі

У грудні країни G7, Євросоюз і Австралія узгодили введення стелі цін на російську нафту, що експортується морським шляхом, на рівні 60 доларів за барель. З 5 лютого коаліція планує встановити дві стелі цін на нафтопродукти РФ.

Одну стелю буде введено для продуктів, які зазвичай торгуються з премією стосовно сирої нафти, таких як дизельне паливо або бензин, а іншу - для продуктів, які торгуються з дисконтом до сирої нафти, таких як мазут.

Нагадаємо

3 грудня Рада ЄС вирішила встановити граничну ціну на нафту і нафтопродукти, що походять або експортуються з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

Українські Національні Новини

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