Країни G7 у березні переглянуть стелю цін на нафту з Росії

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У грудні країни G7, Євросоюз і Австралія узгодили введення стелі цін на російську нафту, що експортується морським шляхом, на рівні 60 доларів за барель. З 5 лютого коаліція планує встановити дві стелі цін на нафтопродукти РФ.

Одну стелю буде введено для продуктів, які зазвичай торгуються з премією стосовно сирої нафти, таких як дизельне паливо або бензин, а іншу - для продуктів, які торгуються з дисконтом до сирої нафти, таких як мазут.

Нагадаємо

3 грудня Рада ЄС вирішила встановити граничну ціну на нафту і нафтопродукти, що походять або експортуються з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.