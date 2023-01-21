Страны G7 в марте пересмотрят потолок цен на нефть из России
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Представители коалиции стран Запада договорились в марте пересмотреть уровень потолка цен на российские нефтепродукты с учетом возможных изменений на рынке после введения предельных цен, сообщил Минфин США по итогам виртуальной встречи первого заместителя министра финансов Адевале Адейемо с коллегами из стран коалиции. Изначально пересмотр планировалось произвести в течение февраля, пишет УНН.
Детали
В декабре страны G7, Евросоюз и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть, экспортируемую морским путем, на уровне 60 долларов за баррель. С 5 февраля коалиция планирует установить два потолка цен на нефтепродукты РФ.
Один потолок будет введен для продуктов, которые обычно торгуются с премией по отношению к сырой нефти, таких как дизельное топливо или бензин, а другой - для продуктов, которые торгуются с дисконтом к сырой нефти, таких как мазут.
Напомним
3 декабря Совет ЕС решил установить предельную цену на нефть и нефтепродукты, происходящие или экспортируемые из России, на уровне 60 долларов США за баррель.