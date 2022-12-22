Країни G7 проведуть онлайн-зустріч: обговорять війну в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Міністри закордонних справ Групи семи проведуть у четвер онлайн-зустріч, щоб обговорити, як боротися з тривалою агресією росії проти України, повідомив уряд Японії, пише УНН з посиланням на Kyodo.
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Очікується, що міністри закордонних справ Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США, а також Європейського Союзу обміняються думками щодо війни в Україні.
“Високопоставлені дипломати, ймовірно, також підтвердять свою співпрацю щодо підтримки України, яка зазнала вторгнення росії наприкінці лютого”, — зазначили в міністерстві.
Нагадаємо
Посли країн "Групи семи" (G7) відвідали один зі столичних "Пунктів Незламності", де надають допомогу постраждалим від російських атак.