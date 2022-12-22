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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 13614 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Країни G7 проведуть онлайн-зустріч: обговорять війну в Україні

Країни G7 проведуть онлайн-зустріч: обговорять війну в Україні

Київ • УНН

 • 477162 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Міністри закордонних справ Групи семи проведуть у четвер онлайн-зустріч, щоб обговорити, як боротися з тривалою агресією росії проти України, повідомив уряд Японії, пише УНН з посиланням на Kyodo.

Деталі

Очікується, що міністри закордонних справ Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США, а також Європейського Союзу обміняються думками щодо війни в Україні.

“Високопоставлені дипломати, ймовірно, також підтвердять свою співпрацю щодо підтримки України, яка зазнала вторгнення росії наприкінці лютого”, — зазначили в міністерстві.

Нагадаємо

Посли країн "Групи семи" (G7) відвідали один зі столичних "Пунктів Незламності", де надають допомогу постраждалим від російських атак.

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