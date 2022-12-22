Страны G7 проведут онлайн-встречу: обсудят войну в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Министры иностранных дел Группы семи проведут в четверг онлайн-встречу, чтобы обсудить, как бороться с длительной агрессией россии против Украины, сообщило правительство Японии, пишет УНН со ссылкой на Kyodo.
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Ожидается, что министры иностранных дел Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США, а также Европейского Союза обменяются мнениями о войне в Украине.
"Высокопоставленные дипломаты, вероятно, также подтвердят свое сотрудничество по поддержке Украины, которая подверглась вторжению россии в конце февраля", - отметили в министерстве.
Напомним
Послы стран "Группы семи" (G7) посетили один из столичных "Пунктов Несокрушимости", где оказывают помощь пострадавшим от российских атак.