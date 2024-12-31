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Країна-терорист здійснила 30 обстрілів на Сумщині: які громади постраждали

Країна-терорист здійснила 30 обстрілів на Сумщині: які громади постраждали

Київ • УНН

 • 24911 перегляди

За добу ворожі війська обстріляли 6 громад Сумської області, зафіксовано 55 вибухів. Атаки здійснювалися з використанням артилерії, РСЗВ, мінометів та різних типів дронів.

Протягом дня ворожі війська здійснили 30 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 55 вибухів. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі 

Під удар потрапили громади Хотінської, Миропільської, Краснопільської, Великописарівської, Есманьської та Середино-Будської. 

У Краснопільській громаді відбулися скидання ВОГ з безпілотників (13 вибухів) та мінометні обстріли (5 вибухів). У Хотінській громаді ворог атакував FPV-дронами (8 вибухів). Миропільська громада зазнала удару з РСЗВ (20 вибухів), а Есманьська – артилерійського обстрілу (4 вибухи). У Середино-Будській громаді було зафіксовано атаку FPV-дронами (3 вибухи), а у Великописарівській – скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи).

Сумська ОВА спростовує інформацію про прорив кордону російськими військами10.12.24, 11:04 • 18786 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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