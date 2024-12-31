Країна-терорист здійснила 30 обстрілів на Сумщині: які громади постраждали

Протягом дня ворожі війська здійснили 30 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 55 вибухів. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

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Під удар потрапили громади Хотінської, Миропільської, Краснопільської, Великописарівської, Есманьської та Середино-Будської.

У Краснопільській громаді відбулися скидання ВОГ з безпілотників (13 вибухів) та мінометні обстріли (5 вибухів). У Хотінській громаді ворог атакував FPV-дронами (8 вибухів). Миропільська громада зазнала удару з РСЗВ (20 вибухів), а Есманьська – артилерійського обстрілу (4 вибухи). У Середино-Будській громаді було зафіксовано атаку FPV-дронами (3 вибухи), а у Великописарівській – скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи).

Сумська ОВА спростовує інформацію про прорив кордону російськими військами