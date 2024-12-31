Страна-террорист совершила 30 обстрелов на Сумщине: какие громады пострадали
Киев • УНН
За сутки вражеские войска обстреляли 6 громад Сумской области, зафиксировано 55 взрывов. Атаки осуществлялись с использованием артиллерии, РСЗО, минометов и различных типов дронов.
В течение дня вражеские войска совершили 30 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 55 взрывов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
Под удар попали громады Хотинской, Миропольской, Краснопольской, Великописаревской, Эсманьской и Середино-Будской.
В Краснопольской громаде произошли сброс ВОГ с беспилотников (13 взрывов) и минометные обстрелы (5 взрывов). В Хотинской громаде враг атаковал FPV-дронами (8 взрывов). Миропольская громада подверглась удару из РСЗО (20 взрывов), а Есманьская - артиллерийскому обстрелу (4 взрыва). В Середино-Будской громаде была зафиксирована атака FPV-дронами (3 взрыва), а в Великописаревской - сброс ВОГ с БпЛА (2 взрыва).
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