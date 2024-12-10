Сумская ОВА опровергает информацию о прорыве границы российскими войсками
Киев • УНН
Сообщение о пересечении границы рф на Сумщине оказалось фейком. Начальник ОВА Владимир Артюх подтвердил, что ситуация на границе контролируемая, а информация о прорыве - вражеская дезинформация.
Сообщение о якобы пересечении границы российскими войсками, которые распространяют в медиа ресурсах - враждебная дезинформация, которая не соответствует действительности. Об этом заявили в Сумской ОВА во вторник, передает УНН.
"Сейчас никаких данных от военных по изменению ситуации на границе нет, ситуация контролируемая", - отметил начальник Сумской областной военной администрации Владимир АРТЮХ.
В ОВА попросили граждан доверять только официальным источникам информации и не поддаваться на манипуляции врага, который пытается расшатать ситуацию на Сумщине.
Контект
Ранее СМИ со ссылкой на аналитический портал DeepState писали, что россияне якобы вошли на территорию Сумской области. Им будто бы удалось захватить территорию пограничной зоны в районе села Александрия Сумской области.