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КПВВ "Станиця Луганська" планують тимчасово закрити

КПВВ "Станиця Луганська" планують тимчасово закрити

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" планують закрити наприкінці серпня у зв'язку з ремонтом. Про це повідомила прес-служба Луганської облдержадміністрації, передає УНН.

"У понеділок, 6 серпня, почнеться облаштування сервісної зони контрольно-пропускного пункту "Станиця Луганська" без припинення його роботи. Акцентую увагу мешканців, що КПВВ працюватиме у звичайному режимі. У разі узгодження питання на засіданні Тристоронньої контактної групи 22 серпня, пропуск громадян буде припинений з 27 до 31 серпня включно", - зазначив заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко під час робочої наради щодо питань модернізації КПВВ "Станиця Луганська".

Так, за його словами, у цей час будуть проведені роботи з монтажу тимчасових конструкцій та споруд на території пункту пропуску, а також їх підключення до мереж електро- та водопостачання і водовідведення, для чого необхідне одночасне залучення значної кількості робітників із використанням автотранспортних засобів і важкої будівельної техніки.

Крім того, вже завершені роботи з організації на КПВВ централізованої системи водопостачання та водовідведення, внутрішнього електропостачання та дитячого ігрового майданчику. Також завершується будівництво укриття, навісів-накопичувачів для відвідувачів пункту пропуску.

"Управлінням розвитку та утримання мереж автомобільних доріг Луганської облдержадміністрації завершуються ремонтно-відновлювальні роботи покриття на території, прилеглій до автомобільної дороги загального користування місцевого значення "С131624", - йдеться в повідомленні.

Також внесли корективи до розкладу руху громадського транспорту з урахуванням режиму роботи пункту пропуску.

Нагадаємо, пропуск осіб через кордон в пункті пропуску "Ужгород" тимчасово припинили через заміну електрообладнання.

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