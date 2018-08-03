КПВВ "Станица Луганская" планируют временно закрыть
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" планируют закрыть в конце августа в связи с ремонтом. Об этом сообщила пресс-служба Луганской облгосадминистрации, передает УНН.
"В понедельник, 6 августа, начнется обустройство сервисной зоны контрольно-пропускного пункта "Станица Луганская" без прекращения его работы. Акцентирую внимание жителей, КПВВ будет работать в обычном режиме. В случае согласования вопроса на заседании Трехсторонней контактной группы 22 августа, пропуск граждан будет прекращен с 27 по 31 августа включительно", - отметил заместитель главы Луганской ОГА Юрий Клименко во время рабочего совещания по вопросам модернизации КПВВ "Станица Луганская".
Так, по его словам, в настоящее время будут проведены работы по монтажу временных конструкций и сооружений на территории пункта пропуска, а также их подключение к сетям электро- и водоснабжения и водоотведения, для чего необходимо одновременное привлечение значительного количества рабочих с использованием автотранспортных средств и тяжелой строительной техники.
Кроме того, уже завершены работы по организации на КПВВ централизованной системы водоснабжения и водоотведения, внутреннего электроснабжения и детской игровой площадки. Также завершается строительство укрытия, навесов-накопителей для посетителей пункта пропуска.
"Управлением развития и содержания сетей автомобильных дорог Луганской облгосадминистрации завершаются ремонтно-восстановительные работы покрытия на территории, прилегающей к автомобильной дороге общего пользования местного значения" С131624", - говорится в сообщении.
Также внесли коррективы в расписание движения общественного транспорта с учетом режима работы пункта пропуска.
Напомним, пропуск лиц через границу в пункте пропуска "Ужгород" временно прекратили из-за замены электрооборудования.