Кожен українець винен кредиторам України понад 40 тис. грн - С.Арбузов
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. З січня по вересень сума державного і гарантованого державою боргу збільшилася ще на 4,7% в доларах і становить зараз 68,61 млрд дол. Про це повідомив колишній перший віце-прем'єр України Сергій Арбузов у Facebook, передає УНН.
"У гривні держборг виріс на 13,1% або на 206,1 млрд, досягнувши фантастичної суми в 1777,86 млрд. У порівнянні з початком 2014 роки держборг вже виріс в 3 рази. Кожен українець зараз повинен кредиторам держави 41 858 грн", - зазначив він.
Політик пояснив, що стрімкому зростанню заборгованості в цьому році знову посприяли як девальвація гривні, так і численні запозичення. Зокрема, тільки за січень-вересень 2016 року на внутрішньому ринку було залучено 112 млрд грн, що на 13,8% більше, ніж передбачено законом про держбюджет.
"Співвідношення держборгу до ВВП - основний показник, що характеризує стійкість рівня держборгу, за оцінками Світового банку в поточному році досягне 90% ВВП. Як нинішній уряд збирається його обслуговувати, абсолютно незрозуміло, оскільки витрати на обслуговування держборгу вже перевищують критичний показник. За 9 місяців на це пішло 16% бюджету", - повідомив С.Арбузов.
При цьому він підкреслив, що всі ці кредити жодним чином не допомогли відновленню економіки.
"Триразове збільшення держборгу не призвело ні до зростання капітальних інвестицій, ні до відновлення зростання в промисловості, ні до створення нових робочих місць. Гроші витрачено, але це нияк не вплинуло на поліпшення рівня життя в країні.
Тим часом влада не робить ніяких висновків і з упертістю, гідною кращого застосування, продовжує проводити цю тупикову політику. Результатом її, і в цьому можна не сумніватися, буде тільки черговий дефолт", - резюмував С.Арбузов.