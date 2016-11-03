Каждый украинец должен кредиторам Украины более 40 тыс. грн - С.Арбузов

"В гривне госдолг вырос на 13,1% или на 206,1 млрд, достигнув фантастической суммы в 1777,86 млрд . По сравнению с началом 2014 года госдолг уже вырос в 3 раза. Каждый украинец сейчас должен кредиторам государства 41 858 грн", - отметил он.

Политик объяснил, что стремительному росту задолженности в этом году снова помогли как девальвация гривны, так и многочисленные заимствования. В частности, только за январь-сентябрь 2016 года на внутреннем рынке было привлечено 112 млрд грн, что на 13,8% больше, чем предусмотрено законом о госбюджете.

"Соотношение госдолга к ВВП - основной показатель, характеризующий устойчивость уровня госдолга, по оценкам Всемирного банка в текущем году достигнет 90% ВВП. Как нынешнее правительство собирается его обслуживать, совершенно непонятно, поскольку расходы на обслуживание госдолга уже превышают критический показатель. За 9 месяцев на это ушло 16% бюджета ", - сообщил С.Арбузов.

При этом он подчеркнул, что все эти кредиты никак не помогли восстановлению экономики.

"Трехкратное увеличение госдолга не привело ни к росту капитальных инвестиций, ни к восстановлению роста в промышленности, ни к созданию новых рабочих мест. Деньги потрачены, никак не повлияв на улучшения уровня жизни в стране.

Тем временем власть не делает никаких выводов и с упрямством, достойным лучшего применения, продолжает проводить эту тупиковую политику. Результатом ее, и в этом можно не сомневаться, будет только очередной дефолт.", - резюмировал С.Арбузов.