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Каждый украинец должен кредиторам Украины более 40 тыс. грн - С.Арбузов

Киев • УНН

 • 5717 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. С января по сентябрь сумма государственного и гарантированного государством долга увеличилась еще на 4,7% в долларах и составляет сейчас 68,61 млрд. долл. Об этом сообщил бывший первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов в Facebook, передает УНН.

"В гривне госдолг вырос на 13,1% или на  206,1 млрд, достигнув фантастической суммы в  1777,86 млрд . По сравнению с началом 2014 года госдолг уже вырос в 3 раза. Каждый украинец сейчас должен кредиторам государства 41 858 грн", - отметил он.

Политик объяснил, что стремительному росту задолженности в этом году снова помогли как девальвация гривны, так и многочисленные заимствования. В частности, только за январь-сентябрь 2016 года на внутреннем рынке было привлечено 112 млрд грн, что на 13,8% больше, чем предусмотрено законом о госбюджете.

"Соотношение госдолга к ВВП - основной показатель, характеризующий устойчивость уровня госдолга, по оценкам Всемирного банка в текущем году достигнет 90% ВВП. Как нынешнее правительство собирается его обслуживать, совершенно непонятно, поскольку расходы на обслуживание госдолга уже превышают критический показатель. За 9 месяцев на это ушло 16% бюджета ", - сообщил С.Арбузов.

При этом он подчеркнул, что все эти кредиты никак не помогли восстановлению экономики.

"Трехкратное увеличение госдолга не привело ни к росту капитальных инвестиций, ни к восстановлению роста в промышленности, ни к созданию новых рабочих мест.  Деньги потрачены, никак не повлияв на улучшения уровня жизни в стране.

 Тем временем власть не делает никаких выводов и с упрямством, достойным лучшего применения, продолжает проводить эту тупиковую политику. Результатом ее, и в этом можно не сомневаться, будет только очередной дефолт.", - резюмировал С.Арбузов.

Украинские Национальные Новости

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