Коваленко залишає Аталанту: екс-зірка Шахтаря провів за італійську команду один матч за понад 3 роки
Київ • УНН
Український півзахисник Віктор Коваленко розірвав контракт з "Аталантою". За 3 роки в клубі він зіграв лише 1 матч, більшість часу проводячи в орендах у "Спеції" та "Емполі".
Український півзахисник Віктор Коваленко припиненив співпрацю з футбольним клубом "Аталанта", італійської Серії А. Контракт розірвано достроково. Передає УНН із посиланням на Сalcio Аtalanta.
Деталі
Італійська "Аталанта" достроково розірвала контракт з українським півзахисником Віктором Коваленком.
Коваленко перейшов в "Аталанту" з донецького "Шахтаря" за 600 тисяч євро у зимову трансферну сесію сезону-2020/2021, пише Сalcio Аtalanta.
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Досвід "нерадзуррі" виявився невдалим: у перші півроку він вийшов лише на одну частину матчу, а влітку наступного року вирушив в оренду до "Спеції". У Лігурії він пробув два сезони (44 виходи на поле і 1 гол). Згодом "Аталанта" передала його в оренду "Емполі", з тією ж формулою. Там Коваленко 17 разів виходив на поле і забив 2 голи.
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