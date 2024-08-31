Коваленко покидает Аталанту: экс-звезда Шахтера провел за итальянскую команду один матч за более чем 3 года
Киев • УНН
Украинский полузащитник Виктор Коваленко разорвал контракт с «Аталантой». За 3 года в клубе он сыграл лишь 1 матч, большую часть времени проводя в арендах в «Специи» и «Эмполи».
Украинский полузащитник Виктор Коваленко прекратил сотрудничество с футбольным клубом "Аталанта", итальянской Серии А. Контракт расторгнут досрочно. Передает УНН со ссылкой на Сalcio Аtalanta.
Детали
Итальянская "Аталанта" досрочно расторгла контракт с украинским полузащитником Виктором Коваленко.
Коваленко перешел в "Аталанту" из донецкого "Шахтера" за 600 тысяч евро в зимнюю трансферную сессию сезона-2020/2021, пишет Сalcio Аtalanta.
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Опыт "нерадзурри" оказался неудачным: в первые полгода он вышел лишь на одну часть матча, а летом следующего года отправился в аренду в "Специю". В Лигурии он пробыл два сезона (44 выхода на поле и 1 гол). Впоследствии "Аталанта" передала его в аренду "Эмполи" с той же формулой. Там Коваленко 17 раз выходил на поле и забил 2 гола.
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