Коваленко покидает Аталанту: экс-звезда Шахтера провел за итальянскую команду один матч за более чем 3 года

Украинский полузащитник Виктор Коваленко прекратил сотрудничество с футбольным клубом "Аталанта", итальянской Серии А. Контракт расторгнут досрочно. Передает УНН со ссылкой на Сalcio Аtalanta.

Детали

Итальянская "Аталанта" досрочно расторгла контракт с украинским полузащитником Виктором Коваленко.

Коваленко перешел в "Аталанту" из донецкого "Шахтера" за 600 тысяч евро в зимнюю трансферную сессию сезона-2020/2021, пишет Сalcio Аtalanta.

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Опыт "нерадзурри" оказался неудачным: в первые полгода он вышел лишь на одну часть матча, а летом следующего года отправился в аренду в "Специю". В Лигурии он пробыл два сезона (44 выхода на поле и 1 гол). Впоследствии "Аталанта" передала его в аренду "Эмполи" с той же формулой. Там Коваленко 17 раз выходил на поле и забил 2 гола.

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