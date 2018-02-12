Костюк встановила персональний рекорд в рейтингу WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. В оновленому рейтингу жіночої тенісної класифікації відбулися деякі зміни в позиціях спортсменок з України, передає УНН з посиланням на сайт WTA.
На одну сходинку вгору піднялися 15-річна Марта Костюк (184-та), для якої цей результат став кращим в кар'єрі у світовій класифікації. Даяна Ястремська (166-та) також опинилася поблизу персонального досягнення - найкращим результатом є 164-е місце. Ангеліна Калініна (158) від повторення особистого рекорду відділяє 14 позицій.
Натомість перші номера нашої країни зберегли свої попередні позиції: Еліна Світоліна 3-тя з 5835 очками, Леся Цуренко 40 – 1260, Катерина Козлова 65 – 922, Катерина Бондаренко 80 – 818.
Зауважимо, що в першій десятці тенісисток ніяких змін не відбулося.
Як повідомляв УНН, у матчевій зустрічі Кубку Федерацій Україна мінімально поступилася австралійкам.