Космічний зонд Juice вирушив до Юпітера

Детелі

Він злетів на ракеті Ariane-5 о 15:16 за Києвом.

Це - місія Європейської космічної агенції (ESA) до Юпітера, мета якої - вивчення супутників найбільшої планети Сонячної системи щодо наявності там умов виникнення життя.

Шлях до Юпітера та його супутників займе вісім років. Існують вагомі свідчення того, що в глибині цих крижаних світів - Каллісто, Європи та Ганімеда - ховаються цілі океани води у рідкому стані, зазначає BBC.

У завдання Juice не входить виявлення життя як такого. Учені розраховують з його допомогою встановити, чи існують у прихованих під поверхнею океанах умови для зародження та підтримки хоча б найпростіших форм життя.

Це аж ніяк не шалена ідея, вважає професорка Керол Манделл, директорка ЄКА з науки.

"У будь-якому екстремальному середовищі на Землі, чи то висока кислотність, висока радіоактивність, низька температура, висока температура, можна виявити мікроскопічні форми життя в тому чи іншому вигляді, - сказала вона в інтерв'ю ВВС. - Якщо подивитися на жерла вулканів на дні океанів Землі, вони й виглядають як інопланетні світи. Немає причин, через які це мікроскопічне життя не могло б існувати в інших місцях, якщо там є схожі умови. І саме ці умови ми хочемо вивчити за допомогою Juice".

Очікують, що Juice досягне системи Юпітера у липні 2031 року.

Протягом кількох років Juice буде обертатися навколо Юпітера, пролітаючи біля його супутників й іноді наближаючись до поверхні на відстань до 400 км. Потім у 2034 році він вийде на орбіту навколо Ганімеда, а в 2035 році місія завершиться.

Доповнення

Наступного року США запустять свій супутник Clipper. Його мета - інший супутник Юпітера, Європа, навколо якої він облетить 50 разів, опускаючись до мінімальної висоти 25 км над поверхнею.

LIFTOFF of @ariane5 #VA260 with @ESA_JUICE on 14 April 2023: #DestinationJupiter! pic.twitter.com/cV6YDjJXZD

— ESA (@esa) April 14, 2023

Another view of @ariane5 #VA260 liftoff and ascent. For real-time mission updates, follow @Arianespace and @ESA_JUICE pic.twitter.com/1YCuYhPr2h

— ESA (@esa) April 14, 2023

#DestinationJupiter: awesome launch pics just in from @EuropeSpacePort, courtesy ESA/M. Pédoussaut and ESA/CNES/Arianespace/Optique Vidéo du CSG/JM Guillon #GoESA #GoJuice #ExploreFarther pic.twitter.com/8ocrZOz5IR

— ESA (@esa) April 14, 2023