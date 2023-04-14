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Космический зонд Juice отправился к Юпитеру

Космический зонд Juice отправился к Юпитеру

Киев • УНН

 • 865932 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Космический зонд Juice для исследования спутников Юпитера взлетел с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщает Европейское космическое агентство (ESA) в Twitter, пишет УНН.

Детели

Он взлетел на ракете Ariane-5 в 15:16 по Киеву.

Это - миссия Европейского космического агентства (ESA) к Юпитеру, цель которой - изучение спутников крупнейшей планеты Солнечной системы на предмет наличия там условий возникновения жизни. 

Путь к Юпитеру и его спутникам займет восемь лет. Существуют веские свидетельства того, что в глубине этих ледяных миров - Каллисто, Европы и Ганимеда - скрываются целые океаны воды в жидком состоянии, отмечает BBC.

В задачу Juice не входит обнаружение жизни как таковой. Ученые рассчитывают с его помощью установить, существуют ли в скрытых под поверхностью океанах условия для зарождения и поддержания хотя бы простейших форм жизни.

Это отнюдь не безумная идея, считает профессор Кэрол Манделл, директор ЕКА по науке.

"В любой экстремальной среде на Земле, будь то высокая кислотность, высокая радиоактивность, низкая температура, высокая температура, можно обнаружить микроскопические формы жизни в том или ином виде, - сказала она в интервью ВВС. - Если посмотреть на жерла вулканов на дне океанов Земли, они и выглядят как инопланетные миры. Нет причин, по которым эта микроскопическая жизнь не могла бы существовать в других местах, если там есть похожие условия. И именно эти условия мы хотим изучить с помощью Juice".

Ожидается, что Juice достигнет системы Юпитера в июле 2031 года.

В течение нескольких лет Juice будет вращаться вокруг Юпитера, пролетая возле его спутников и иногда приближаясь к поверхности на расстояние до 400 км. Затем в 2034 году он выйдет на орбиту вокруг Ганимеда, а в 2035 году миссия завершится.

Дополнение

В следующем году США запустят свой спутник Clipper. Его цель - другой спутник Юпитера, Европа, вокруг которой он облетит 50 раз, опускаясь до минимальной высоты 25 км над поверхностью.

LIFTOFF of @ariane5 #VA260 with @ESA_JUICE on 14 April 2023: #DestinationJupiter! pic.twitter.com/cV6YDjJXZD

— ESA (@esa) April 14, 2023

Еще один вид @ariane5 #VA260 liftoff and ascent. Для получения обновлений миссии в реальном времени следите за @Arianespace и @ESA_JUICE pic.twitter.com/1YCuYhPr2h

— ESA (@esa) 14 апреля 2023 года

#DestinationJupiter: awesome launch pics just in from @EuropeSpacePort, courtesy ESA/M. Pédoussaut и ESA/CNES/Arianespace/Optique Vidéo du CSG/JM Guillon #GoESA #GoJuice #ExploreFarther pic.twitter.com/8ocrZOz5IR

— ESA (@esa) 14 апреля 2023 года

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