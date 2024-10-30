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Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло

Киев  •  УНН

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За 2022-2024 годы в Украине зарегистрировано более 8 тысяч дел о злоупотреблении властью.

За последние три года количество дел, касающихся злоупотребления властью или служебным положением должностными лицами, стремительно растет. В частности, начиная с января 2022 до сентября 2024 года, правоохранители зарегистрировали более 8 тысяч уголовных производств по статье 364 УК «злоупотребление властью или служебным положением». Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора в ответ на запрос УНН.

Детали

Как отмечается в ответе ОГП, только за 9 месяцев этого года правоохранительные органы зарегистрировали 2 092 уголовных производства по фактам возможного злоупотребления властью или служебным положением. Из них было закрыто 229 дел, еще в 167 производствах обвинительные акты направлены на рассмотрение суда.

В 2023 году таких уголовных производств, по данным ОГП, было открыто 3545. Из них правоохранители закрыли 563 дела, а еще 634 обвинительных акта передали на рассмотрение суда.

В 2022 году было открыто 2 729 уголовных дел по фактам возможного злоупотребления властью или служебным положением. Из них 516 производств было закрыто, еще 160 дел были направлены на рассмотрение суда по существу и содержали обвинительные акты.

Как свидетельствует статистика, с каждым годом количество дел, связанных со злоупотреблениями чиновников, стремительно растет. Это может быть следствием того, что чиновники чувствуют свою безнаказанность, ведь даже не половина дел, открытых против чиновников, доходит до суда.

Одним из примеров такой уверенности можно назвать уголовное производство против главного юриста Национального банка Украины Александра Зимы. Дело было открыто в конце 2022 года и до сих пор расследуется. А тем временем Зима продолжает работать в Нацбанке.

Дело было открыто из-за письма Зимы в Фонд гарантирования вкладов физлиц. В документе Зима, который одновременно является главным юристом Нацбанка и главой Административного совета Фонда гарантирования вкладов физлиц, от имени Нацбанка рекомендовал Фонду гарантирования вкладов отозвать иски, поданные банком «Конкордом» против Национального банка Украины.

Речь шла о четырех исках, в которых «Конкорд» требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Они были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации «Конкорда» и ввел туда временную администрацию. 

Фонд прислушался к рекомендации, которую получил от имени регулятора. Письмо содержало цифровую подпись Александра Зимы, который одновременно является главой Административного совета Фонда гарантирования вкладов, который назначает и увольняет его руководство.

Таким образом Зима вероятно поставил под сомнение независимость дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц, что теперь имеет негативное влияние на взаимодействие с международными финансовыми институтами. Ведь не исключено что, например, МВФ, из-за недовольства ситуацией, начал активно требовать от Украины разработки процедуры и проведения открытого конкурса на должность директора-распорядителя ФГВФЛ.

Кроме того, по словам совладелицы «Конкорда» Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд. 

Сейчас дело Зимы передано из ГБР на расследование Печерскому управлению полиции г. Киева. Правоохранители сообщили УНН, что планируют определить круг потерпевших, а также допросить главного юриста Нацбанка. Также, после вручения Зиме сообщения о подозрении следователи будут обращаться с ходатайством в суд об отстранении его от исполнения обязанностей директора юридического департамента НБУ.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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