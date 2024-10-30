АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума после волны критики объявила о модернизации процедуры конкурсного отбора оценщиков арестованных активов. Изменения призваны сделать процесс более прозрачным и доступным. УНН разбирался, почему АРМА сделало шаг навстречу прозрачности и станут ли эти нововведения гарантией справедливого отбора.

Детали

АРМА должно управлять активами, на которые наложен арест в уголовном производстве, с целью сохранения или увеличения их экономической стоимости. Для того, чтобы сохранить или приумножить стоимость актива, его нужно оценить и по закону внести эти данные в Реестр арестованных активов. Однако, реальность часто отличается от прописанных норм. В частности из-за такой непрозрачности у общества возникает все больше вопросов к работе АРМА, в том числе и по отбору оценщиков и самой процедуры оценки арестованного имущества.

Реагируя на общественную критику, Елена Дума сообщила об обновлении правил конкурсного отбора оценщиков арестованных активов. Новая процедура предусматривает электронную подачу документов, обязательное условие - наличие квалифицированной электронной подписи. Также установлены четко определенные сроки подачи заявок: 10 рабочих дней для первого конкурса и 5 дней для повторного.

Кроме того, агентство упростило требования - теперь конкурс считается состоявшимся даже при наличии только одного претендента. В случае отказа победителя конкурсная комиссия будет выбирать следующего по рейтингу, а при отмене конкурса новый объявляется сразу.

«Эти изменения - часть нашего курса на диджитализацию и упрощение административных процедур. Модернизация процессов АРМА продолжается!», - с гордостью заявила Елена Дума.

Однако такие изменения в АРМА не случайны, ведь после того, как агентство возглавила Елена Дума в процессе конкурсного отбора начала наблюдаться тревожная тенденция. Около 65% конкурсов выигрывали три компании - ООО «Консалтинговая компания „Остров“, ООО „Независимая экспертная оценка “Эксперт» и ЧП «Эксперт-Аналитик». По инсайдерской информации, все эти компании связаны между собой. Такая ситуация порождает подозрения в потенциальных злоупотреблениях и вызывает сомнения в прозрачности процесса. Помогут ли новые правила избежать таких повторений - покажет время.

Сама инициатива на первый взгляд кажется правильной, остается только вопрос о стоимости такой модернизации процедуры: сколько средств будет потрачено на внедрение новых правил и оправдает ли это ожидания по повышению прозрачности.

Станут ли эти нововведения гарантией справедливого отбора и преодолеют ли сомнения в возможных коррупционных схемах? Общество, бесспорно, будет наблюдать за тем, способно ли АРМА достичь настоящих изменений в отборе оценщиков, обеспечив прозрачность и эффективность своей деятельности.

Добавим

Заявления о непрозрачной и неэффективной работе АРМА и его руководительницы Елены Думы звучали уже неоднократно. На сайте Кабинета министров Украины даже появилась петиция с призывом уволить Елену Думу с должности из-за ее вероятных связей с пророссийскими политиками и неэффективного управления арестованными активами.

Кроме того, уже более трех недель назад все члены общественного совета при АРМА сложили свои полномочия. На заседании они отметили непрозрачность в работе АРМА и то, что агентство создает искусственные препятствия для осуществления мероприятий общественного контроля за его деятельностью. Также они заявили, что руководство АРМА систематически игнорирует их обращения и в нарушение требований закона не привлекает их к разработке нормативно-правовых актов.

Одним из вопросов, который порождает подозрения о непрозрачности работы АРМА, являются и конкурсы на оценщиков активов и сама процедура оценки. Например, недавно руководительница АРМА Елена Дума сообщила, что агентство получило отчет оценщика по стоимости столичного ТРЦ «Гулливер». Стоит заметить, сотрудники АРМА так и не смогли провести полноценный осмотр всего ТРЦ и бизнес-центра «Гулливер». Ведь после спектакля с номерами прикрытия, «мамкиных агентов» все же заставили действовать согласно закону. Соответственно, если не был проведен полный осмотр актива, как можно объективно оценить его стоимость?

Неправомерность такой оценки отмечают и адвокаты. В частности, управляющий партнер ЮФ GRACERS Сергей Лысенко заявил, что оценка имущества должна базироваться на законных процедурах, среди прочего предусматривающих физический осмотр объекта. Если процедура проведена без осмотра, это может поставить под сомнение объективность оценки и стать основанием для ее обжалования.