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АРМА після критики модернізувала відбір оцінювачів арештованих активів: чи допоможе це уникнути зловживань

Київ • УНН

 • 169854 перегляди

АРМА оновлює процедуру конкурсного відбору оцінювачів арештованих активів через критику роботи агентства. Нові правила передбачають електронну подачу документів та спрощені вимоги до конкурсу.

АРМА після критики модернізувала відбір оцінювачів арештованих активів: чи допоможе це уникнути зловживань

Голова Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума після хвилі критики оголосила про модернізацію процедури конкурсного відбору оцінювачів арештованих активів. Зміни покликані зробити процес більш прозорим і доступним. УНН розбирався, чому АРМА зробило крок на зустріч прозорості та чи стануть ці нововведення гарантією справедливого відбору.

Деталі

АРМА має управляти активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, з метою збереження чи збільшення їх економічної вартості. Для того, щоб зберегти чи примножити вартість активу, його потрібно оцінити і за законом внести ці дані у Реєстр арештованих активів. Однак, реальність часто відрізняється від прописаних норм. Зокрема через таку непрозорість у суспільства виникає все більше запитань до роботи АРМА, у тому числі і щодо відбору оцінювачів та самої процедури оцінки арештованого майна.

Реагуючи на суспільну критику, Олена Дума повідомила про оновлення правил конкурсного відбору оцінювачів арештованих активів. Нова процедура передбачає електронну подачу документів, обов’язкова умова – наявність кваліфікованого електронного підпису. Також встановлені чітко визначені терміни подачі заявок: 10 робочих днів для першого конкурсу і 5 днів для повторного.

Крім того, агентство спростило вимоги – тепер конкурс вважається таким, що відбувся, навіть за наявності лише одного претендента. У разі відмови переможця конкурсна комісія обиратиме наступного за рейтингом, а при скасуванні конкурсу новий оголошується одразу. 

"Ці зміни - частина нашого курсу на діджиталізацію та спрощення адміністративних процедур. Модернізація процесів АРМА триває!", - з гордістю заявила Олена Дума.

Однак такі зміни в АРМА не випадкові, адже після того, як агентство очолила Олени Дума в процесі конкурсного відбору почала спостерігатися тривожна тенденція. Близько 65% конкурсів вигравали три компанії – ТОВ "Консалтингова компанія "Острів", ТОВ "Незалежна експертна оцінка "Експерт" та ПП "Експерт-Аналітик". За інсайдерською інформацією, всі ці компанії пов’язані між собою. Така ситуація породжує підозри у потенційних зловживаннях і викликає сумніви у прозорості процесу. Чи нові правила допоможуть уникнути таких повторень – покаже час.

Сама ініціатива на перший погляд здається правильною, лишається лише питання щодо вартості такої модернізації процедури: скільки коштів буде витрачено на впровадження нових правил і чи виправдає це очікування щодо підвищення прозорості.

Чи стануть ці нововведення гарантією справедливого відбору та подолають сумніви в можливих корупційних схемах? Суспільство, безперечно, спостерігатиме за тим, чи здатне АРМА досягти справжніх змін у відборі оцінювачів, забезпечивши прозорість та ефективність своєї діяльності.

Додамо

Заяви про непрозору та неефективну роботу АРМА та його очільниці Олени Думи звучали вже неодноразово. На сайті Кабінету міністрів України навіть з’явилася петиція з закликом звільнити Олену Думу з посади через її ймовірні зв’язки з проросійськими політиками та неефективне управління арештованими активами.

Окрім того, вже понад три тижні тому всі члени громадської ради при АРМА склали свої повноваження. На засіданні вони наголосили на непрозорості у роботі АРМА та на тому, що агентство створює штучні перешкоди для здійснення заходів громадського контролю за його діяльністю. Також вони заявили, що керівництво АРМА систематично ігнорує їхні звернення та в порушення вимог закону не залучає їх до опрацювання нормативно-правових актів.

Одним з питань, яке породжує підозри про непрозорість роботи АРМА, є і конкурси на оцінювачів активів і сама процедура оцінки. Наприклад, нещодавно очільниця АРМА Олена Дума повідомила, що агентство отримало звіт оцінювача щодо вартості столичного ТРЦ "Гулівер". Варто зауважити, співробітники АРМА так і не змогли провести повноцінний огляд всього ТРЦ та бізнес-центру "Гулівер". Адже після вистави з номерами прикриття, "мамкиних агентів" все ж змусили діяти згідно закону. Відповідно, якщо не був проведений повний огляд активу, як можна об’єктивно оцінити його вартість?

На неправомірності такої оцінки наголошують і адвокати. Зокрема, керуючий партнер ЮФ GRACERS Сергій Лисенко заявив, що оцінка майна має базуватися на законних процедурах, що серед іншого передбачають фізичний огляд об’єкту. Якщо процедура проведена без огляду, це може поставити під сумнів об’єктивність оцінки і стати підставою для її оскарження.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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