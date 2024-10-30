В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины

Прошлой ночью Украину снова атаковали российские ударные беспилотные летательные аппараты типа "Shahed 136". Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые были как специалисты привлечены к работе на местах повреждений гражданской инфраструктуры в Киеве, в эксклюзивном комментарии УНН рассказали, что маркировка, обнаруженная на обломках БПЛА, свидетельствует о том, что россия получила партию дронов количеством минимум 8 тысяч единиц.

В процессе осмотра обнаружены обломки ударных беспилотников типа "Shahed 136" (российская маркировка "Герань 2"), на которых четко видна маркировка, свидетельствующая о применении россией уже 8-тысячных единиц соответствующих средств поражения из произведенной партии. Более того, обнаруженные маркировки указывают на ирано-российское производство этих дронов: комплектующие части - машинокомплекты иранского производства поставляются, собираются и доукомплектовываются уже на российской территории - говорят эксперты КНИИСЭ.

Враг использует «шахеды» для разведки - руководитель Центра противодействия дезинформации

Специалисты КНИИСЭ также обратили внимание на способ применения и сомнительное качество использованного россией оружия.

"Враг сознательно использует дроны для террора гражданского населения Украины. Это подтверждается ежедневными ночными атаками, которые не имеют никаких конкретных военных целей, но приводят к разрушению и повреждению жилых домов и гибели наших людей. Вероятно, россия не беспокоится о качестве и способности этих дронов точно выполнять поставленные боевые задачи. Например, в одном из последних объектов исследований, в блоке систем управления полетом, обнаружена микроэлектроника с маркировкой, нанесенной от руки обычным маркером. Также видим упрощение конструкции двигателей. По сравнению с теми объектами, которые исследовались ранее, сейчас в двигателях отсутствуют электрический стартер и маховик, то есть он запускается вручную. Основная цель таких обстрелов в основном кроется в попытке дестабилизировать украинское общество и нанести тяжелые последствия для граждан", - рассказывают в КНИИСЭ.

В Институте отметили, что эффективная экспертная работа позволит органам досудебного расследования получить всю возможную информацию по факту очередных атак и совершенных преступлений против мирного населения. Соответствующие доказательства и информация необходимы для усиления санкционного давления на страну агрессора и будущих международных судебных процессов.

Напомним

Ранее в КНИИСЭ сообщили, что во время последних атак по территории Украины, которые состоялись 26-29 октября, россияне применили ударные беспилотники с термобарической боевой частью.